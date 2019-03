Hier gelten am Dienstag (26.3.) die Warnstufen Gelb und Orange

In Palma de Mallorca steigen die Temperaturen am Mittwoch (27.3.) auf 18 Grad.

Der Dienstag (26.3.) auf Mallorca hat sonnig, aber auch windig begonnen. Noch bis 18 Uhr gilt auf der ganzen Insel wegen hoher Wellen und starken Windes aus Norden und Nordwesten mit bis zu 80 Stundenkilometern Warnstufe Gelb. Im Norden und Nordwesten Mallorcas sollten Sie bis 16 Uhr beim Spazierengehen an der Küstenpromenade besonders vorsichtig sein und sich vor den Wellen in Schutz bringen. Hier hat das spanische Wetteramt Aemet wegen bis zu vier Meter hoher Wellen die Warnstufe Orange ausgerufen.

In Palma de Mallorca und Portocolom erreichen die Temperaturen am Dienstag (26.3.) 16 Grad, in Sa Pobla 15 Grad. Der Himmel ist in den meisten Teilen der Insel wolkenlos.

Für Mittwoch (27.3.) gibt das Wetteramt Aemet dann wieder Entwarnung. Auch die Temperaturen steigen leicht an. In Palma de Malloca und Felanitx dürfen sich Touristen und Residenten auf 18 Grad freuen, in Sa Pobla zeigt das Thermometer zumindest 16 Grad an. Aus Norden und Nordwesten weht noch eine leichte Brise. Der Himmel ist auch an diesem Tag weitgehend wolkenlos.

Für Donnerstag (28.3.) meldet das Wetteramt bisher ähnliche Bedingungen wie am Mittwoch. Ein Sonnenbad am Strand bei wolkenlosem Himmel ist also durchaus drin. /sw

