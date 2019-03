Straßen an der Playa de Palma aufgerissen

Die Erneuerung der Nebenstraßen an der Playa de Palma auf Mallorca hat am Montag (25.3.) mit dem Aufreißen des Pflasters im Carrer de Marbella begonnen. Ab der Kreuzung mit dem Carrer Neopàtria wurden etwa hundert Meter aufgerissen. Dieses erste Teilstück - an der Wache der Nationalpolizei und der örtlichen Feuerwehr - bis zum Carrer Atenes soll bis Freitag (29.3.) asphaltiert werden.

Wie berichtet sollen innerhalb von vier Wochen nach und nach die Straßen Carrer de Marbella, Carrer Mar Tirrena und Carrer del Llaüt neu asphaltiert werden. Es handelt sich um die Verkehrsader, die parallel zum Meer in zweiter Linie zum Strand verläuft. Das letzte Teilstück soll in der Osterwoche fertig werden. /tg