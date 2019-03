Deutsche Radfahrerin auf Mallorca nach Unfall schwer verletzt

Eine deutsche Radsportlerin auf Mallorca ist am Dienstag (26.3.) schwer verunglückt. Ersten Informationen zufolge stürzte die Frau vier Meter in die Tiefe, nachdem eine heftige Windböe sie von der Bergstraße gestoßen hatte.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr am Salt de la Bella Dona in der Tramuntana-Gemeinde Escorca. Feuerwehr, Guardia Civil und Ortspolizei halfen dabei, die Frau zu bergen. Rettungssanitäter brachten die Schwerverletzte ins Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca. /tg