Schönes Frühlingswetter auf Mallorca

Schönes Wetter in Can Pastilla. Foto: MZ: Livecam

Da werden die Deutschen aber neidisch mit einem Auge nach Mallorca schielen: Statt grauer Wolken und Regen - wie etwa in Berlin - gibt es auf der Insel reichlich Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad.

Am Mittwoch (27.3.) präsentiert sich Mallorca von seiner Schokoladenseite. Wolken sind kaum am Himmel zu sehen, und der Wind, der die vergangenen Tage noch beim Sonnenbaden störte, lässt nach. In Palma de Mallorca erreichen die Tageshöchstwerte 19 Grad, 18 Grad in Sa Pobla, 17 Grad in Felanitx.

Nachts wird es weiterhin kühl. In Palma de Mallorca ist mit Tiefstwerten von 4 Grad zu rechnen, 7 in Sa Pobla, 9 in Felanitx.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Das schöne Wetter setzt sich am Donnerstag fort. Die Temperaturen sollen im Vergleich zum Vortag leicht steigen, Palma de Mallorca knackt somit die 20-Grad-Marke.

Auch der Freitag sollte für Aktivitäten im Freien genutzt werden. Wieder gibt es viel Sonne und angenehme Temperaturen. Die Aussichten für das Wochenende sind weniger verlockend. Dann ziehen graue Wolken über die Insel und es kann regnen. /rp

