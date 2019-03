Nachbau des Magallanes-Schiffs kommt nach Mallorca

Die "Nao Victoria" macht fünf Tage lang in Palma Station.

Die "Nao Victoria" macht fünf Tage lang in Palma Station. Foto: Aguilera

Die "Nao Victoria" gastiert Anfang April in Palma de Mallorca - zumindest ein originalgetreuer Nachbau: Mit diesem Schiff segelten Fernando de Magallanes und Sebastián Elcano zwischen 1519 und 1522 zum ersten Mal überhaupt um die Erde. Vom 5. bis zum 9. April wird das Schiff im Club de Mar in Palma zu besichtigen sein.

Die " Nao Victoria" ist 26 Meter lang, sieben Meter breit und aus Kiefern- und Eichenholz gefertigt. Besucher können das gesamte Schiff besichtigen und erfahren mehr über die Bedingungen an Bord vor 500 Jahren. Auch wie die Besatzung heute an Bord des Schiffes lebt, wird nachzuvollziehen sein.

In diesem Jahr wird das 500. Jahrestag der Erdumseglung begangen, weshalb die "Nao Victoria" eine Tour durch spanische, französische und italienische Städte am Mittelmeer veranstaltet. Neben Palma macht das Boot auf den Balearen auch in Maó und Ibiza Station.

Das Schiff wird in Palma täglich von 10 bis 19 Uhr zu besichtigen sein. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder von 5-10 Jahren 3 Euro. Für 12 Euro gibt es eine Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder. Tickets direkt am Schiff oder hier.