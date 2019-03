Sperrung der Schnellstraße Palma-Andratx nach Unfall wieder aufgehoben

Nach einer Kollision auf der Schnellstraße nach Andratx, in die mehrere Fahzeuge verwickelt waren, ist die Strecke am Donnerstagmorgen (28.3.) zeitweise für den Verkehr gesperrt worden. Die Totalsperrung wurde auf der Fahrbahnseite in Richtung Palma veranlasst und konnte gegen 9.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Zu dem Unfall kam es gegen 7.30 Uhr, in der Unterführung am Kreisel von Santa Ponça. In die Kollision waren sechs Fahrzeuge verwickelt. Nach ersten Informationen wurde niemand schwer verletzt. Allerdings brach kurz darauf ein Verkehrschaos aus. Der Verkehr staute sich rund drei Kilometer bis Peguera. /ff