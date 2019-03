Wird es in der Cala Tuent bald eine Strandbar geben?

In einem Schreiben, das die Küstenbehörde anlässlich der Einrichtung einer Strandbar in der Bucht Cala Tuent vom balearischen Umweltministerium gefordert hatte, spricht sich die Balearen-Regierung nun gegen die Umsetzung des Vorhabens aus.

Laut den Verantwortlichen würde der Bau des Chiringuitos in der an der Tramuntana-Steilküste gelegenen Bucht deren "landschaftliche Qualität beeinträchtigen". Zudem hätte er starke "visuelle Auswirkungen", die den Zielen der streng geregelten Nutzung des Gebiets widersprechen würden.

Da die Küstenbehörde dazu angehalten ist, sich an die Vorgaben des Umweltministeriums zu halten, wird sie das Projekt der Strandbar, die von 2019 bis 2022 etwa 20 Quadratmeter einnehmen sollte, wahrscheinlich vorerst auf Eis legen.

Vor Kurzem hatten Naturschutzverbände wie Gob, Amics de la Terra und Tramuntana XXI die Behörden in einer gemeinsamen Petition aufgefordert, den Antrag für den Bau einer Strandbar abzulehnen: Cala Tuent sei "einer der wertvollsten ungerührten Strände am Tramuntana-Gebirge". In den vergangenen Jahren seien immer mehr Urlauber dorthin gekommen und hätten teilweise nächtliche Partys dort veranstaltet.

Bereits im vergangenen Jahr war ein Antrag für die Vermietung von Strandliegen und Sonnenschirmen abgelehnt worden – aus ähnlichen Gründen wie die, die nun von der Regierung hervorgebracht wurden.

Die Cala Tuent liegt westlich der im Sommer häufig überlaufenen Bucht Sa Calobra unterhalb des Torrent de Pareis. /sw