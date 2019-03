Der Sonntag (31.3.) fällt wohl ins Wasser

An der Playa de Muro braut sich was zusammen.

So ließ sich der Samstag (30.3.) doch auch draußen gut aushalten! Nur wenige Wolken zogen zum Start des Wochenendes am Himmel über Mallorca entlang. Es blieb den ganzen Tag trocken. Immer wieder zeigte sich die Sonne. Die Temperaturen erreichten in Palma de Mallorca 21 Grad.



Für Sonntag (31.3.) hat der spanische Wetterdienst Aemet teilweise starken Regen gemeldet. Außerdem bläst von Osten her ein starker Wind. Es soll ebenfalls leicht abkühlen, in Palma de Mallorca etwa erreichen die Temperaturen zum Ende des Wochenendes (31.3.) noch 20 Grad.





Sie brauchen also kein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie den Tag auf dem Sofa verbringen. /sw