Deutscher Tourist nach Sturz von Aussichtspunkt in Fornalutx schwer verletzt

Ein deutscher Tourist ist am Samstag (30.3.) am Aussichtspunkt Monnaber in Fornalutx im Westen von Mallorca zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Als der 53-Jährige ein Foto machte, verlor er das Gleichgewicht und rutschte ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Sóller und Inca retteten den Mann, brachten ihn zurück zur Straße und übergaben ihn dort an die Rettungskräfte, die ihn ins Krankenhaus brachten.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Höhe des Kilometers 39 auf der MA-10. /sw