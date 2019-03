Auch zum Wochenstart gibt's auf Mallorca Schmuddelwetter

Brrr. Kein wirklich attraktiver Anblick der Cala Agulla in Cala Ratjada am Sonntag (31.3.).

Brrr. Kein wirklich attraktiver Anblick der Cala Agulla in Cala Ratjada am Sonntag (31.3.). Foto: Livecams

Der Sonntag (31.3.) war ganz schön schmuddelig, dafür aber ein perfekter Sofatag. Immer wieder gab es auf Mallorca leichte bis stärkere Regenfälle, von Osten her wehte ein kräftiger Wind. Da halfen auch knapp 18 Grad in Palma de Mallorca oder 17 in Sa Pobla nichts: Das Sofa war an diesem Tag attraktiver als ein Strandbesuch. Auch nachts kommt es in weiten Teilen der Insel zu Regenfällen.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Die Woche startet am Montag (1.4.) ähnlich. Immer wieder gibt es Regenschauer, der Himmel ist bedeckt. Auch die Temperaturen sinken weiter ab, in Palma de Mallorca, Felanitx wie auch Sa Pobla auf 16 Grad. Am Montag bläst von Osten her ebenfalls ein mäßig bis starker Wind.

Die MZ wünscht Ihnen trotzdem einen schönen Start in den April und hofft, dass Sie nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren müssen. /sw

Langzeitprognose: So wird das Frühjahr auf Mallorca