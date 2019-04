Felanitx erinnert sich an den dunkelsten Tag der Dorfgeschichte

Foto: T.O.

Auch die Bruderschaften der Osterprozessionen nahmen am Gedenk-Kreuzweg teil.

Mit einem Trauermarsch haben die Bewohner des Dorfes Felanitx auf Mallorca am Sonntag (31.3.) dem tragischsten Tag der Dorfgeschichte vor 175 Jahren gedacht. Am Palmsonntag des Jahres 1844 starben mehr als 400 Einwohner in Felanitx, als beim Kreuzweg eine Seitenstützwand der Kirche einstürzte. Weitere 200 Menschen wurden damals verletzt.

175 Jahre später hielten bedeckter Himmel und vereinzelte Regentropfen die Dorfbewohner nicht davon ab, einen Gedenk-Via-Crucis zu veranstalten. Bruderschaften der Oster-Prozessionen waren ebenso vertreten wie Dorf-Historiker und die örtlichen Politiker. /tg