Inselrat auf Mallorca lässt illegale Bungalows in Fornalutx abreißen

Der Inselrat auf Mallorca lässt weitere illegale Gebäude abreißen. Diesmal trifft es zwei Bungalows in der Tramuntana-Gemeinde Fornalutx. Neben den beiden Holzkonstruktionen muss der Bauherr auch einen Pool zurückbauen, wie die zuständige Behörde ADT (Agència de Defensa del Territori de Mallorca) am Montag (1.4.) per Twitter mitteilte.

Die illegalen Gebäude befinden sich in einem Olivenhain im Gebiet von Portell de sa Costa. Sie seien ohne jegliche Baugenehmigung errichtet worden, heißt es. Eine Lizenz wäre auch gar nicht möglich gewesen, da sich das Grundstück in einem Schutzgebiet (ANEI) befindet. Die Pfahlbauten entsprechen auch nicht der traditionellen Bauweise in der Tramuntana.

Der Inselrat geht seit einigen Jahren mit harter Hand gegen illegal errichtete Immobilien vor, die Zahl der Abrisse ist in den vergangenen Monaten in die Höhe geschnellt.

