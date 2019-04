Das Wetter auf Mallorca bleibt wechselhaft

Regen, Sonne, warm, kalt - dieser Tage ist beim Wetter auf Mallorca alles möglich. In dieser Woche soll es auf der Insel wechselhaft bleiben.

Der Dienstag (2.4.) zeigt sich frühlingshaft. Die Temperaturen steigen in Felanitx und Sa Pobla auf 19 Grad, in Palma de Mallorca auf 17 Grad. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Regen ist nicht zu befürchten. In der Nacht bleibt es bei Temperaturen um die 10 Grad mild.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen leicht und knacken die 20-Grad-Marke. Dafür ist es den ganzen Tag grau. Nach dem Mittagessen kann es immer wieder regnen. Der Niederschlag kann sogar von Gewitter begleitet werden.

Am Donnerstag sollen die Temperaturen wieder sinken. In den Morgenstunden kann es noch leicht regnen, danach klart es auf, und die Sonne scheint den ganzen Tag.

Am Freitag ist es umgekehrt: Die Temperaturen steigen. Bis zum Abend gibt es Sonnenschein, danach zieht es zu und es kann regnen. /rp

