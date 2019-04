Alt bekanntes Schiff mit neuem Namen im Hafen von Palma

Die in Papenburg gefertigte "Marella Explorer 2" hat am Dienstag (2.4.) erstmals - mit diesem Namen - den Hafen von Palma de Mallorca angelegt. Das Kreuzfahrtschiff ist 246 Meter lang und 32 Meter breit. An Bord übernachten 1.814 Kreuzfahrt-Urlauber in 907 Kabinen.

Fertiggestellt wurde das Schiff schon 1995 in der großen Meyer-Werft im Emsland. Getauft wurde es zunächst auf den Namen "Century". Später wurde der Name auf "Celebrity Century" erweitert. Ab 2015 wurde das Kreuzfahrtschiff von der Reederei SkySea Cruise als "SkySea Golden" eingesetzt.

Seit April 2019 ist das Schiff nun für Marella Cruises im Einsatz. In der Navantia-Werft in Cádiz wurde sie in "Marella Explorer 2" umbenannt. /tg