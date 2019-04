Deutschland macht dem Mallorca-Wetter Konkurrenz

An die Wolken über Mallorca können Sie sich die nächsten Tage gewöhnen.

20 Grad und Sonne: Die Wetteraussichten sind herrlich. Leider für Berlin und weniger für Mallorca. Auf der Insel bleibt es wechselhaft.

Der Donnerstag (4.4.) startet mit Regen im Norden. Zum Vormittag klart es auf, und einem sonnigen Tag steht nichts entgegen. Die Höchsttemperaturen pegeln sich bei 17 bis 18 Grad ein. In der Nacht kühlt es auf etwa 5 Grad ab.

Ab Freitag ziehen vermehrt Wolken über die Insel. Am Vormittag gibt es noch Sonne. Diese versteckt sich am Nachmittag hinter den Wolken, und es kann immer wieder regnen. Am Abend kann ein böiger Wind aufkommen.

Die Tagestemperaturen ähneln denen vom Vortag, nachts kühlt es stärker ab. In den Bergen kann es zu Frost und sogar zu Schneefall kommen.

Die Aussichten für das Wochenende sind auch nicht sonderlich rosig. Samstag gibt es bei einem Sonne-Wolken-Mix immerhin noch ein paar Sonnenstrahlen. Die Nacht soll milder werden.

Der Sonntag bleibt wohl den ganzen Tag grau und regnerisch. /rp

