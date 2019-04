Ex-Premier Bauzá tritt für Liberale bei Europawahlen an

Der frühere Balearen-Premier José Ramón Bauzá, der vor kurzem aus der konservativen Volkspartei (PP) ausgetreten ist, tritt für die liberale Partei Ciudadanos bei den Europawahlen am 26. Mai an. Das hat der Spanien-Chef von Ciudadanos, Albert Rivera, am Mittwoch (3.4.) bestätigt. Bauzá soll nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" auf Listenplatz vier kandidieren.

Der Ex-Premier hatte sich nach seiner Abwahl im Jahr 2015 zunehmend von seiner Partei entfremdet, die PP hatte unter ihrem neuen Balearen-Chef Biel Company die Anti-Katalanisch-Politik aufgegeben. Zuletzt war Bauzá Senator in Madrid. Nach seinem Parteiaustritt im Januar näherte er sich nach und nach den Ciudadanos an. /ff