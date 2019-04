Und wieder hat jemand in Palma Müllcontainer abgefackelt

In den vergangenen Monaten brannten über 350 Container ab.

Erneut sind in Palma de Mallorca zwei Müllcontainer abgebrannt. Die Abfalleimer gingen am Mittwochnachmittag (3.4.) im Abstand von etwa einer halben Stunden in Flammen auf: der erste im Carrer Antoni Rivas, der zweite im Carrer 31 de Diciembre.

Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Behälter komplett niederbrennen. Die Polizei ermittelt, ob der Brandanschlag denjenigen ähnelt, bei denen in den vergangenen Monaten hunderte von Müllcontainern der Balearen-Hauptstadt angezündet wurden.