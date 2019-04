Nach Regenflut: Artà freut sich über neue Brücke

So sieht die neue Brücke bei Colònia de Sant Pere aus.

So sieht die neue Brücke bei Colònia de Sant Pere aus. Foto: DM

Nach und nach heilen auf Mallorca die Wunden der Regenflut vom Oktober 2018. So hat die Küstenbehörde eine Brücke in der Nähe von Colònia de Sant Pere installiert. Sie verbindet die beiden Gebieten s'Estanyol und Sa Canova in der Gemeinde Artà. Bei den Regenfällen im Oktober 2018 war die Verbindung weggerissen worden.

