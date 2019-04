Die Drogenfahnder bei ihrem Einsatz am Freitagmorgen (5.4.).

Die Drogenfahnder bei ihrem Einsatz am Freitagmorgen (5.4.). Foto: DM

Die spanische Nationalpolizei hat am Freitag (5.4.) eine große Drogenrazzia in Palmas Stadtviertel La Soledad auf der Insel Mallorca durchgeführt. Dutzende Polizeibeamte durchsuchten mehrere Wohnungen in den Straßen Carrer Teix und Carrer Randa.

Der Drogenhandel im östlichen Stadtviertel entlang der Ausfahrtsstraße Carrer Manacor wird seit Jahrzehnten vom sogenannten "Clan El Pablo" kontrolliert. Die Razzia am Freitag richtete sich gegen Wohnungen, in denen mutmaßlich Rauschgift, insbesondere Marihuana, an Konsumenten verkauft wurde. /tg