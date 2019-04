Badeverbot am Stadtstrand von Palma de Mallorca

Verbotsschild in Can Pere Antoni.

Verbotsschild in Can Pere Antoni. Foto: DM

Der leichte Regen vom Freitag (5.4.) war ausreichend, um die Überlastung von Kanalisation und Kläranlage in Palma de Mallorca vor Augen zu führen: Wieder gelangte mit Abwasser vermischtes Regenwasser in die Bucht von Palma de Mallorca. Die Stadtverwaltung sprach deswegen am Samstag (6.4.) ein Badeverbot am Strand von Can Pere Antoni, gegenüber dem Kongresszentrum, aus.

Zur Vermischung kam es nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" in der Pumpstation von Baluard del Príncep. Da am Strand noch keine Rettungsschwimmer vor Ort sind - sie zeigen erst ab der Hauptsaison Präsenz -, wurden keine Flaggen aufgestellt, stattdessen weist ein Hinweisschild auf das Badeverbot hin.

Die Probleme mit der überlasteten Kanalisation will die Stadtverwaltung mit Investitionen angehen, geplant ist die Erweiterung der veralteten Kläranlage sowie die Verlegung neuer Rohre.

Hintergrund: Vom WC direkt in die Bucht von Palma de Mallorca