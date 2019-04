Pkw erfasst Fußgänger an der Playa de Palma

Ein Pkw-Fahrer ist in der Nacht auf Samstag (6.4.) in eine Personengruppe an der Playa de Palma gerast. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" wurden vier Personen verletzt. Hintergrund war offenbar die Eskalation eines Streits von Gruppen junger Spanier und Südamerikaner in einer Diskothek in Arenal.

Zu dem Unfall kam es nach 4 Uhr morgens zwischen den Balnearios eins und zwei, am östlichen Ende der Playa de Palma. Ein Pkw fuhr mit großer Geschwindigkeit auf den Gehweg und erfasste offenbar absichtlich mehrere Personen. Die Verletzten mussten nach ersten Informationen wegen eines Beinbruchs und Prellungen in Krankenhäusern behandelt werden.

Der Fahrer des Wagens flüchtete in einem anderen Pkw, wobei es Augenzeugen gelang, das Kennzeichen zu notieren. Das Fahrzeug, das als gestohlen gemeldet war, wurde laut "Crónica Balear" inzwischen im Elendsviertel Son Banya bei Palma entdeckt. Der Fahrer soll bereits identifiziert sein, nach ihm und einem Komplizen wird gefahndet. /ff