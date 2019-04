Viele Wolken und ein bisschen Regen am Sonntag auf Mallorca

Portitxol am Samstagmittag,

Portitxol am Samstagmittag, Foto: MZ-Livecam

Aprilwetter auf Mallorca: Auch am Sonntag (7.4.) gibt es immer wieder Wolken, ortsweise sind Regen und sogar Gewitter möglich. Am Nachmittag lässt sich zumindest wieder häufiger die Sonne sehen. Der Wind weht zum Teil unangenehm aus westlichen Richtungen.

Die Temperaturen dümpeln weiter bei Spitzenwerten um die 17 Grad auf der ganzen Insel, im Gebirge werden maximal 14 Grad erreicht. Nachts sinken die Werte auf 8 Grad in Palma de Mallorca, im Raum Felanitx bleibt es bei Tiefsttemperaturen um die 10 Grad milder.

Am Montag (8.4.) ist es laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet nur schwach bewölkt, die Höchsttemperaturen am Tag steigen leicht an. Nachts dagegen wird es etwas frischer. Der Wind weht aus West und Südwest.

Am Dienstag (9.4.) steigt wieder etwas die Regenwahrscheinlichkeit, hier und dort können Tropfen fallen. Am Mittwoch soll sich das Wetter dann weiter verschlechtern.

