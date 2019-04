April-Wetter auf Mallorca inklusive Windhose vor der Küste

Regen, Gewitter und eine Windhose: Das April-Wetter auf Mallorca wurde am Sonntagmorgen (7.4.) speziell im Süden der Insel seinem Namen gerecht. Die "Guten-Morgen Überraschung" in Form des "cap de fibló" sichtete um 7.22 Uhr MZ-Leserin Rachel Woelki.

Der spanische Wetterdienst hatte kurzfristig für den frühen Morgen Warnstufe Gelb für den Südwesten von Mallorca ausgegeben, sie war aber bereits um 8 Uhr wieder aufgehoben.

Nach dem Sonne-Wolken-Mix mit vereinzelten Regenfällen am Sonntag soll es am Montag (8.4.) weitgehend trocken auf Mallorca bleiben. Es ist laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet nur schwach bewölkt, die Höchsttemperaturen klettern wieder auf 18 Grad in Palma de Mallorca, 19 Grad in Felanitx und 21 Grad in der Gegend von Sa Pobla.

Nachts dagegen wird es etwas frischer, die Werte sinken bis auf 2 Grad in Palma de Mallorca, in der Tramuntana wird beinahe der Gefrierpunkt erreicht.

Am Dienstag (9.4.) steigt wieder etwas die Regenwahrscheinlichkeit, hier und dort können Tropfen fallen. Die Temperaturen bleiben stabil.

Am Mittwoch soll sich das Wetter dann weiter verschlechtern, Aemet prognostiziert ortsweise Gewitter. Die Temperaturen sinken.

