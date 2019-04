Hubschrauber der Guardia Civil rettet zwei verletzte Wanderer auf Mallorca

Die Bergrettung der Guardia Civil auf Mallorca ist zwei Ausflüglern nach Unfällen bei Wandertouren im Torrent de Pareis und im Gebiet von sa Talaia bei Alcúdia zu Hilfe gekommen.

Zuletzt musste eine Wanderin gerettet werden, die sich am Samstag (6.4.) im Gebiet von s'Entreforc im Torrent de Pareis am Knöchel verletzt hatte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.

Bereits am Donnerstag wurde ein Franzose gerettet, der sich bei einem Sturz in der Gegend von sa Talaia am Kopf verletzt hatte. Ein Hubschrauber der Bergrettung setzte einen Sanitäter ab, der die stark blutende Verletzung des 62-Jährigen versorgte, anschließend wurden beide in den Hubschrauber gezogen. Der Wanderer wurde ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. /ff