Motorboot läuft vor Arenal auf Grund

Ein Motorboot ist am Samstag (6.4.) vor der Playa de Palma auf Grund gelaufen. Verletzt wurde niemand.

Zu dem Zwischenfall kam es am Morgen vor Arenal, am östlichen Ende der Playa de Palma. Das Boot, das zum Club Naútico von Palma gehört und an der Organisation der Regatta Princesa Sofía beteiligt war, steuerte auf einen Deich zu und lief auf Grund. Ursache war offenbar ein mechanischer Fehler, wegen dem sich das Steuer nicht mehr bedienen ließ.

Die Bergung des Motorboots erweist sich als schwierig, die Arbeiten sollen von Land aus in Angriff genommen werden. /ff