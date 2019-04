Symbolisches Votum gegen die Monarchie in acht Mallorca-Gemeinden

Abstimmung in Sencelles.

Das Ergebnis war wenig überraschend: Bei symbolischen Abstimmungen in acht Gemeinden auf Mallorca am Samstag (6.4.) hat sich die Mehrheit der Teilnehmer für eine Republik statt einer Monarchie in Spanien ausgesprochen. Initiator war die Organisation Obra Cultural Balear, die sich für die katalanische Sprache und Kultur einsetzt.

Abgestimmt wurde in Alaró, Esporles, Port de Pollença, Porreres, Santa Margalida, Sencelles, Sóller und Sineu. In Sóller stimmten 205 Teilnehmer für die Republik, nur 9 für die Monarchie. Dem Aufruf folgten 1,5 Prozent der Einwohner der Gemeinde.

Weitere Ergebnisse:

Sencelles: Republik 83, Monarchie 5

Santa Margalida: 163 Republik, 19 Monarchie

Alaró: 162 Republik, 10 Monarchie

Porreres: 229 Republik, 11 Monarchie

Zuvor war bereits in der Gemeinde Valldemossa abgestimmt worden, nachdem das balearische Wahlamt die Aktion für zulässig erklärt hatte. /ff