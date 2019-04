Bahngesellschaft zieht ins Hostal Términus in Palma ein

Die Herberge liegt direkt an der zentralen Bahnstation in Palma de Mallorca.

Das Hostal Términus in Palma de Mallorca wird nach über hundert Jahren den Betrieb einstellen. Die Bahngesellschaft SFM - Eigentümerin des Gebäudes - hat Eigenbedarf angemeldet. Nach einem Umbau will SFM den Hauptsitz in das historische Gebäude verlegen. Das Haus liegt direkt neben dem Eingang zur 'Estació Intermodal' - dem zentralen Bahnhof der Balearen-Hauptstadt. Das Hostal Términus hatte im Jahr 2014 hunderjähriges Bestehen gefeiert.

SFM will in den Obergeschossen Büroräume einrichten. Im Erdgeschoss will die Bahngesellschaft ein Café und Restaurant betreiben, um weiter Einkünfte aus dem Gebäude zu haben. Die zahlreichen Graffiti sollen entfernt werden. /tg