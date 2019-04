Mallorca-Wetter im Frühling: Gewitter im Norden, Sonne im Süden

Ein Ausflug am Dienstag (9.4.) nach Palma de Mallorca lohnt sich. Zumindest was das Wetter betrifft. Denn im Süden der Insel soll es schön werden, während im Norden Gewitterwolken vorüberziehen.

So ist am Vormittag mit schlechtem Wetter im Norden zu rechnen. Ab Mittag wird es zunehmend besser, zum Abend kommt die Sonne raus. Diese scheint auf der restlichen Insel den ganzen Tag fast durchgehend.

Die Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke, in Sa Pobla wird diese sogar erreicht. Nachts bleibt es mild. In Palma de Mallorca kühlt es auf 7 Grad ab, 8 Grad in Sa Pobla und 11 Grad in Felanitx.

Am Mittwoch sinken die Temperaturen leicht. Es gibt den ganzen Tag einen Sonne-Wolken-Mix. Hin und wieder kann es leicht regnen oder gar zu Gewitter kommen.

Auch zum Wochenende hin ist kein Strandwetter zu erwarten. /rp