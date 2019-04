Mann (29) überfällt innerhalb von fünf Minuten zwei Supermärkte in Palma

Wie jetzt bekannt wurde, hat ein Mann (29) in Palma de Mallorca zwei Supermärkte überfallen. Er stürmte mit einem Messer bewaffnet in ein Geschäft im Stadtteil Santa Catalina und forderte von einem Angestellten das Geld aus der Registerkasse. Als die jedoch leer war, flüchtete er. Fünf Minuten später schlug er erneut zu, diesmal in einem Supermarkt im benachbarten Stadtteil Son Armandans. Dort konnte er Beute machen und flüchtete erneut. Die Vorfälle ereigneten sich bereits am Montag (1.4.).

Am Mittwoch konnte die Polizei den Mann festnehmen, nachdem man mithilfe von Zeugenbeschreibungen seine Identität festgestellt hat. Er wird wegen zwei bewaffneter Raubüberfälle angeklagt.