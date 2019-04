Notfall geprobt: So sähe es aus, wenn in Palma zwei Züge zusammenstießen

Den Ernstfall eines entgleisten Zuges mit mehreren Schwerverletzten haben Feuerwehr, Rettungsdienst und Feuerwehr am Sonntagvormittag (7.4.) im Umsteigebahnhof Estació Intermodal in Palma de Mallorca geprobt. Bei dem Manöver wurde davon ausgegangen, dass zwei Züge zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Jacint Verdaguer zusammenstießen und einer der Züge von den Gleisen geschleudert wird.

In den Waggons lagen die vermeintlichen Schwerverletzten mit ihren sehr echt aussehenden geschminkten Wunden. Die Rettungskräfte versorgten die Opfer und sicherten die Unfallstelle ab. Die Bahngesellschaft SFM feilt jedes Jahr an ihrem Notfallplan. Anschließend werden die Pläne in Manövern getestet. /tg