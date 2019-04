Fußballstar Leo Messi kauft Hotel auf Mallorca

Der argentinische Fußballstar Leo Messi vom FC Barcelona hat ein Hotel auf Mallorca gekauft. Über seine Beteiligungsfirma Explotaciones Rosotel kaufte Messi bereits im Februar das Hotel Seasun Fona in S'Illot im Osten der Insel. Das berichtet die Zeitung "Última Hora" am Dienstag (9.4.) unter Berufung auf den früheren Geschäftsführer des Hotels, Vicente Miralles.

Das Haus in S'Illot verfügt über 98 Zimmer und hat derzeit vier Sterne. In dieser Saison soll das Hotel, in dem in den vergangenen Wochen alle Bäder renoviert wurden, am 2. Mai unter dem Namen "Mallorca Fona" öffnen. Im kommenden Winter soll das Haus grundlegend renoviert werden und im nächsten Jahr wohl als Vier-Sterne-Plus-Hotel oder als Fünf-Sterne-Hotel öffnen.

Mit dieser Investition besitzt Messi bereits zwei Hotels auf den Balearen. Im vergangenen Jahr kaufte der Fußballer das Hotel Es Vivé in Ses Figueretes auf Ibiza, das inzwischen unter dem Namen MiM läuft.

Neues Boutique-Hotel

Unterdessen arbeitet die deutsche Hotelkette Europe Hotels daran, ein neues Boutique-Hotel in der Altstadt von Palma einzuweihen. Das Hotel soll Sant Bartomeu heißen, 40 Zimmer und fünf Sterne haben und in der Nähe der Plaza Mayor liegen. Europe Hotels besitzt bereits ein Haus in Illetes.