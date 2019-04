Ein Sturm zieht von Norden her über Mallorca

Heftige Regenschauer, dunkle Wolken, Windböen: die nördliche Hälfte von Mallorca wird am Dienstagmorgen (9.4.) von den Ausläufern eines Sturmtiefs getroffen. Der balearische Wetterdienst Aemt meldet, dass Pollença, Alcúdia und Inca betroffen sind. In der Hauptstadt Palma scheint dagegen die Sonne bei strahlend blauen Himmel. Im Laufe des Tages zieht das Sturmtief weiter nach Menorca. 18 Grad warm wird es am Dienstag in Palma, nachts kühlt es ab auf 7 Grad.

Am Mittwoch muss die ganze Insel mit gelegentlichen Regenschauern rechnen, in Palma werden nur noch 16 Grad am Tag erreicht und 7 Grad in der Nacht. In der Gegend um Lluc ist es mit 13 Grad am kältesten, nachts liegen die Werte um die 3 Grad.

Auch zum Wochenende hin ist kein Strandwetter zu erwarten. /lk