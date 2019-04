Graupelschauer und Wetter-Warnung auf Mallorca

Da kam ein ordentlicher Guss am Mittwochmorgen (10.4.) vom Himmel auf Mallorca herunter. In der Tramuntana kam es zu Graupelschauer, der die Straßen weiß färbte. Noch bis 18 Uhr gilt die Warnstufe Gelb. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt auf der ganzen Insel - mit Ausnahme vom Süden - vor Gewitter. Dazu kann es immer wieder stark regnen. In den Bergen ist weiterer Hagel nicht ausgeschlossen.

Die Schauer am Morgen haben für Verzögerungen im Verkehr gesorgt. Auf der Ringautobahn um Palma de Mallorca kam es Richtung Andratx zum Stau. In den Bergen um Lluc mussten die Autos ebenfalls anhalten, da die Sicht stark beeinflusst war.

Die Temperaturen bewegen sich tagsüber um die 17 Grad. In der Nacht bleibt es bei 7 Grad in Palma de Mallorca, 8 Grad in Sa Pobla und 11 Grad in Felanitx mild.

Das durchwachsene Wetter geht am Donnerstag weiter. Ortsweise kann es immer wieder zu Regen kommen, der von Gewitter begleitet werden kann. Am Abend klart es, auf und die Sonne lässt sich noch kurz blicken. Die Temperaturen steigen an und sollen die 20-Grad-Marke knacken. Nachts wird es dafür ein paar Grad frischer.

Am Freitag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Einige Regentropfen können nicht ausgeschlossen werden. /rp