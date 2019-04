Unbekannte rauben in vier Taxis innerhalb einer Nacht

Bargeld befand sich keines in den Fahrzeugen.

Foto: DM

Bei vier in Palma de Mallorca geparkten Taxis sind in der Nacht auf Dienstag (9.4.) die Scheiben zerbrochen worden, um technische Geräte aus dem Fahrzeug zu klauen. Die Diebe schlugen in den beiden benachbarten Stadtvierteln Sant Jordi und Son Ferriol zu, sodass die Polizei davon ausgeht, dass es sich um den- oder dieselben Täter handelt.

Das Vorgehen war immer gleich: Die Scheibe der Beifahrer- oder Fahrertür wurde eingeschlagen und anschließend das Kartenlesegerät aus den Taxis geklaut. Bargeld befand sich keines in den Wagen.

Die Taxibranche auf Mallorca ist Unheil gewohnt. Zum Jahreswechsel hatte eine Bande junger Leute mehrfach Taxifahrer brutal überfallen und ausgeraubt. Die Polizei konnte die Bande schließlich fassen. /tg