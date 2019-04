So wird das Wetter zu Ostern auf Mallorca 2019

Am Mittwochmittag (10.4.) dominiert die Sonne an der Cala Agulla im Nordosten von Mallorca

Am Mittwochmittag (10.4.) dominiert die Sonne an der Cala Agulla im Nordosten von Mallorca Foto: MZ-Webcam

In Deutschland stehen die Osterferien vor der Tür - und für viele damit auch der erste Mallorca-Urlaub des Jahres. Während einige Bundesländer wie Bremen und Niedersachen bereits in die schulfreie Zeit gestartet sind, geht in vielen anderen Regionen wie Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg das große Reisen gen Süden ab Samstag (13.4.) los. Ostereiersammeln am warmen, sonnigen Strand, davon dürften viele träumen. Doch wie wird das Wetter in der Karwoche tatsächlich?

Wenn man ersten Vorhersagen trauen darf: durchwachsen. "Der April ist auch auf Mallorca ein sehr wechselhafter Monat was das Wetter angeht. Da ist es ganz normal, dass auch mal ein Schauer herunterkommt", sagt Miquel Gili, Meteorologe beim spanischen Wetterdienst Aemet in Palma de Mallorca, im Gespräch mit der MZ. Eine gute Nachricht hält er aber schon parat: Hagelschauer und Wetterwarnungen, wie sie am Mittwoch (10.4.) auf Mallorca angesagt sind, erwarte man für die kommenden Tage nicht. Es sei schwierig, eine genaue Prognose abzugeben. "Vor allem, wenn der Zeitraum noch mehr als fünf Tage in der Zukunft liegt." Versuchen will er es aber trotzdem:

Während morgens noch einige Wolken den Himmel zieren, klart es ab mittags auf, und Sonne pur ist angesagt. Der prefekte Strandtag, denn obwohl die maximalen Temperaturen 20 Grad betragen, kann man den neuen Bikini im prallen Sonnenschein und bei nur sehr wenig Wind bereits testen.

Sonntag (14.4.): Die Temperaturen steigen noch einmal ein bisschen an. Bis zu 22 Grad im Schatten dürften es werden, Sonnenanbeter müssen sich allerdings auf einige kleine Wolkenfelder gefasst machen, die die Sonne immer mal wieder verdecken. Regnen sollte es aber nicht: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt nur bei verschwindenden 5 Prozent.

Montag (15.4.): Der Sonne-Wolken-Mix bleibt weiterhin bestehen. Gut beraten ist, wer sich im Zwiebellook kleidet. Denn während die Sonne einen schon ganz schön ins Schwitzen bringt, kann es im Schatten bei maximal 20 Grad etwas kühler sein. Regenfälle sind noch immer unwahrscheinlich.

Dienstag (16.4.): Ein kleiner Wetterwandel steht an. Die Temperaturen sinken um etwa 3 bis 4 Grad, ein paar lokale Regenfälle sind möglich. Wann und wo genau sie hernierdergehen, ist allerdings noch nicht zu sagen.

Mittwoch (17.4.): Wenn sich die derzeitige Wettervorhersage bewahrheitet, dann hat der Regen am Mittwoch erst einmal Pause. Zwar sind immer noch einige Wolken in der Vorhersage auf dem Bildschirm zu sehen, diese dürften sich aber nicht als Niederschlagsbringer erweisen.

Gründonnerstag (18.4.) und Karfreitag (19.4.): Wieder dürfte es vereinzelte Schauer geben. Mit langanhaltenden Starkregen ist allerdings nicht zu rechnen.

Entmutigt von den wechselhaften Aussichten? Das muss nicht sein. "In den Momenten, in denen die Sonne durchkommt, ist sie in dieser Jahreszeit bereits sehr kräftig und kann einen Strandbesuch durchaus lohnenswert machen", so Meteorologe Miquel Gili. Auch auf Sonnencreme sollten gerade Menschen mit hellem Teint oder diejenigen, die vom Winter noch ausgeblichen sind, dieser Tage nicht verzichten. Denn auch durch die Wolkendecken kommen die UV-Strahlen (lesen Sie hier: der perfekte Sonnenschutz auf Mallorca außerhalb der Sommersaison).

Außerdem hat Mallorca ja auch abseits der Strände einiges zu bieten - wie wäre es beispielsweise mit einem Bummel über die Märkte der Insel? Und darauf vertrauen, dass die Osterferien auf Mallorca gänzlich ins Wasser fallen, sollte man ohnehin nicht: "Bis zum Osterwochenende kann sich noch alles ändern", versichert Meteorologe Gili. /somo