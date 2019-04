Auf Mallorca gibt es jetzt Qualle in Öl aus dem Automaten

Freunde der orientalischen Gaumenfreuden kommen seit Kurzem in Palma de Mallorca zum Zug: Die beiden Schwestern Ludmila und Natalia Monllor haben einen Selbstbedienungsautomaten im Zentrum von Palma aufgestellt - an der Treppe, die vom Teatre Principal zur Plaza Mayor führt. Darin gibt es japanische Spezialitäten wie Qualle in Öl, Erfrischungsgetränke mit Gelatine, Dorayakis (Eierkuchen) gefüllt mit Kastanien und rotem Soja oder auch mit Schokoladen- und Erdbeergeschmack überzogene Kartoffelchips.

Der Automat nennt sich Japoint und wird von den beiden Initiatorinnen ständig neu bestückt. "Wir wechseln das Sortiment alle zwei, drei Tage und bringen neue Geschmacksrichtungen mit ein", sagt Ludmila Monllor. Die beiden Schwestern entdeckten die orientalischen Spezialitäten auf einer Reise nach China und waren überzeugt, dass es auf Mallorca einen Markt dafür geben würde. Bevor sie ein neues Produkt in die Palette mit aufnehmen, probieren sie es selbstverständlich selbst. /jk