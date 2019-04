Strände in Peguera, Santa Ponça und Palmanova bekommen Aschenbecher

Eine Frau hilft bei einer Müllsammelaktion an den Stränden von Mallorca.

Eine Frau hilft bei einer Müllsammelaktion an den Stränden von Mallorca. Foto: Bosch

Mehrere Strände im Südwesten von Mallorca werden in der Saison 2019 mit speziellen Müllbehältern für Zigarettenkippen ausgestattet. Das teilte das Rathaus Calvià mit, das auch für die Ortsteile Santa Ponça, Palmanova und Peguera zuständig ist. Die Badegäste erhalten Ständer mit Dosen, in denen sie die Zigarettenstummel ausdrücken können.

Um auch die Seegraswiesen vor der Küste zu schützen, will die Gemeinde Ankerplätze einrichten, die nicht das geschützte Poseidongras beeinträchtigen. Immer wieder hatten Umweltschützer in den vergangenen Jahren Yachtbesitzer angezeigt, die ihren Anker in geschützten Gebieten ausgeworfen hatten. /tg