Wechselhaft und warm auf Mallorca

Sonne, Wolken, Regen, Gewitter - dieser Tage ist alles auf Mallorca möglich. Erst zum Wochenende hin stabilisiert sich das Wetter langsam.

Am Donnerstag (11.4.) gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. In den bewölkten Phasen kann es zu vereinzelten Regenschauern und Gewitter kommen. Die Tageshöchsttemperaturen betragen inselweit 19 Grad. Nachts kühlt es in Sa Pobla auf 7 Grad, in Palma de Mallorca auf 8 Grad und in Felanitx auf 10 Grad ab.

Das wechselhafte Wetter setzt sich am Freitag fort. Zu Gewittern kommt es aber nicht mehr. Dafür klart der Himmel am Abend auf und die Sonne kommt endgültig raus. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag.

Das Wochenende dürfte schön werden. Am Samstag ist bei steigenden Temperaturen mit wenigen Wolken zu rechnen. Ähnlich sieht es am Sonntag aus. /rp