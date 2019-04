Gutes, aber kein fantastisches Wochenende auf Mallorca

Das wechselhafte Wetter auf Mallorca ist langsam vorbei. Zum Wochenende lässt sich die Sonne vermehrt blicken. Hin und wieder kann es aber ein kleines Wolkenintermezzo geben.

Zum Sonne-Wolken-Mix am Freitag (12.4.) kann sich tagsüber noch Gewitter und Regen gesellen. Am Abend klart der Himmel gänzlich auf. Die Temperaturen erreichen inselweit Höchstwerte von 19 Grad. Nachts kühlt es auf 8 Grad in Sa Pobla und Palma de Mallorca ab, an der Ostküste bleibt es bei 11 Grad mal wieder etwas milder.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Am Samstag strahlt die Sonne den ganzen Tag kräftig. Da die Insel auch die 20-Grad-Marke knackt, dürfte es am Strand voll werden. Sa Pobla gewinnt das Temperaturrennen mit 21 Grad. Felanitx folgt mit 20 Grad, Palma de Mallorca mit 19 Grad.

Zum Abend hin zieht der Himmel langsam zu, ein paar Regentropfen sind zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen in der Nacht bleiben im Vergleich zum Vortag unverändert.

Der Sonntag zeigt sich etwas bewölkter. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen bleiben konstant. /rp