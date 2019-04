Naturpark Llevant vergrößert sich um das Zehnfache

Die Balearen-Regierung hat offiziell die Erweiterung des Naturschutzgebiets Parc de Llevant angestoßen. Die geschützte Fläche, die sich derzeit auf das Gemeindegebiet und die Küste von Artà beschränkt, soll bald auch Teile der Nachbargemeinden Santa Margalida und Capdepera umfassen.

Von aktuell 1.658 Hektar wird das Gebiet auf 16.855 Hektar ausgeweitet. Das entspricht einer Verzehnfachung der Schutzfläche, wie Umweltminister Vicenç Vidal am Freitag (12.3.) bekannt gab.



Geplant war das Projekt schon länger. In den vergangenen Monaten gab es bereits mehrere Treffen mit Anwohnern und Interessensvertretern wie Wanderverbänden, Landwirten oder Reitern. Offiziell in die Wege geleitet sind die Planungen aber erst jetzt - kurz vor den Regional- und Gemeindewahlen am 26. Mai. /somo