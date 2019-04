Unbekannte verwüsten nachts Schule auf Mallorca

Schreck am Morgen für Lehrer und Schüler an der Schule Can Peu Blanc in Sa Pobla im Norden von Mallorca: zunächst unbekannte Täter hatten sich vor Unterrichtsbeginn gewaltsam Zutritt in das "Instituto" verschafft und dabei mehrere Glastüren zerstört. Im Inneren des Schulgebäudes warfen sie Tische und Stühle in den Klassenzimmern um und verteilten Aufzeichnungen der Schüler, die sie fanden, auf dem Boden. Offensichtlich hatten die Vandalen einen schweren Gegenstand in eine der Glastüren geworfen, so dass das Glas splitterte.

Die Rektorin der Schule, Pilar Molías, kündigte an, Anzeige erstatten zu wollen. Ihren Angaben zufolge wurden auch Schmierereien an den Wänden mit dem Wort "Quintos" gefunden, was in etwa "Dummköpfe" bedeutet. /jk