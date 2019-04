Zwei Unfälle erschüttern Mallorca

Zwei schwere Verkehrsunfälle haben seit Freitagabend (12.4.) Mallorca erschüttert. Während in Palma Anwohner eines Arbeiterviertels aufgebracht sind, weil ein Autofahrer ein kleines Kind überfahren hat, wurden bei Son Ferriol zwei Insassen eines Fahrzeugs schwer verletzt.

Wie Rettungskräfte des Notrufs 112 bestätigen, spielten sich am Freitagabend (12.4.) in Palmas Viertel La Soledad dramatische Szenen ab. Ein Autofahrer soll dort ein erst zwölf Monate altes Kleinkind überfahren haben. Ersten Ermittlungen zufolge hatte das Kleine gemeinsam mit anderen Kindern vor der Garage eines Wohnhauses gespielt, als plötzlich ein Pkw auf den Bürgersteig schoss und das Kleinkind zur Seite schleuderte. Die Eltern des Kindes sowie zahlreiche Anwohner gingen voller Empörung auf den Unfallfahrer los. Wie sich herausstellte, hatte dieser zuvor Kokain konsumiert, heißt es. Das Kleinkind befände sich "in kritischem Zustand" in der Intensivstation im Son-Espases-Hospital.

Derweil sorgte ein Unfall auf der Schnellstraße Ma-15 von Palma de Mallorca nach Manacor in den frühen Morgenstunden von Samstag (13.4.) für Aufsehen. Wie die Guardia Civil berichtet, war der Fahrer eines Pkw auf Höhe von Son Ferriol mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich vor eine steinerne Begrenzung des Mittelstreifens gefahren. Beide Insassen des Autos - ein 27-jähriger Mann und eine 64-jährige Frau - mussten mit schweren Verletzungen in Rettungswagen ins Son-Espases-Hospital gebracht werden. /somo