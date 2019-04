Cala Varques: Das wilde Parken geht weiter

Das Parkverbot an der Cala Varques auf Mallorca wird von vielen Badegästen auch in diesem Jahr ignoriert. Das wurde am ersten sonnigen Wochenende der Ostersaison (13./14.4.) deutlich. An der engen Zufahrt des beliebten Naturstrands parkten viele Autos unmittelbar vor den Parkverbotschildern.

Anwohner und Umweltschützer hatten in den vergangenen Monaten verschärft Druck auf das zuständige Rathaus in Manacor ausgeübt, um die Zustände an dem Naturstrand zu verändern. Wilde Camper, ungenehmigte Strandbars und zugeparkte Privatwege sind ihnen ein Dorn im Auge. Die Gemeinde stellte Verbotsschilder auf und droht den illegalen Geschäften am Strand mit hohen Geldbußen. Vorerst scheint das aber wenige Leute zu beeindrucken, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bei einem Ortsbesuch am Wochenende feststellte. /tg