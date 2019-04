Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" ankert vor Palma de Mallorca

Die „USS Abraham Lincoln" in der Bucht von Palma.

Die „USS Abraham Lincoln" in der Bucht von Palma. Foto: Livecams

Einst schaute die Welt auf diesen Flugzeugträger, als der damalige US-Präsident Georg W. Bush am 1. Mai 2003 von der „USS Abraham Lincoln" aus das Ende des Irakkriegs ausrief: „Mission accomplished!" (Auftrag ausgeführt). Das Chaos im Nahen Osten ging da, wie wir heute wissen, gerade erst richtig los.

Jetzt hat das gewaltige Schiff der US-Navy Anker in der Bucht von Palma de Mallorca Anker geworfen. Bis Samstag (20.4.) soll der Träger von bis zu 90 Kampfjets und Helikoptern bleiben, wie ein Sprecher der Hafenverwaltung der MZ bestätigte. Wie lange die Soldaten bleiben, wohin es genau geht und warum sich die US-Navy Mallorca als Station ausgesucht hat, wird hoffentlich bei einem Pressebesuch an Bord am Dienstag geklärt.

Sehen Sie das Schiff auch auf unserer Livecam mit Blick auf die Küste von Portitxol.

Schon jetzt wurde bekannt, dass die „USS Abraham Lincoln" für die Neuverfilmung des Blockbusters "Top Gun" aus dem Jahr 1986 in Szene gesetzt wurde. Der Film soll in diesem Sommer in die Kinos kommen. Auch Tom Cruise wird wieder mit dabei sein. Heißen soll er "Top Gun: Maverick".

Der Flugzeugträger ist 333 Meter lang, 40 Meter breit und beherbergt 3.200 Besatzungsmitglieder, dazu kommen noch 2.400 Männer und Frauen des Flugzeugpersonals. Seit 1989 ist das Waffensystem im Dienst. Die Liste der Einsätze ist lang: So war der schwimmende Koloss bei Operationen während des Zweiten Golfkriegs (1991) ebenso dabei wie beim internationalen Hilfseinsatz nach der Tsunamikatastrophe in Indonesien (2004).

Es ist der erste Besuch der „Lincoln" auf den Balearen. Dass ein US-Flugzeugträger Mallorca ansteuerte, ist einige Jahre her. Zuletzt hatte die „Harry Truman" vor fünf Jahren in Palmas Bucht haltgemacht. Damals hatten mehr als 5.000 Besatzungsmitglieder die Insel besucht. /lk