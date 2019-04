Peter Wackel wird Qualitäts-Botschafter an der Playa de Palma

"Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr", singt der Künstler Peter Wackel (42) bislang bei seinen Auftritten im Bierkönig. Jetzt will er gegen die Scheiß-Egal-Mentalität an der Playa de Palma antreten. Wie die Vereinigung Palma Beach bekannt gibt, soll der Ballermann-Sänger künftig als Botschafter wirken, um gegen das "Fehlverhalten an der Playa de Palma" zu wirken. Mit an Bord ist auch das Rathaus von Palma, die mit der Kampagne für die ab sofort geltenden, verschärften Benimmregeln werben will.

Am Dienstag, ab 10 Uhr an der Bushaltestelle Nr. 384. C / Manuela de los Herreros, vor dem Palma Aquarium will Bürgermeister Antoni Noguera zusammen mit dem Vorsitzenden von Palma Beach, Juan Ferrer und Peter Wackel erklären, wie das genau aussehen soll. "Peter ist ein exzellenter Botschafter für die Playa und Umgebung. Wir sind sehr dankbar und glücklich über die Zusammenarbeit", sagt Juan Ferrer der MZ. /lk