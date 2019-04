Mit "Fulmar" ankert der Schrecken der Drogen-Schmuggler vor Mallorca

Es gilt als der Schrecken der Rauschgift-Schmuggler: Das Schiff "Fulmar" ist das Flaggschiff der spanischen Zollbehörde und wird die kommenden Wochen in den Gewässern rund um Mallorca im Einsatz sein.

"Fulmar" wurde 2006 in Dienst genommen. Seither beschlagnahmten die Fahnder auf dem Schiff rund 13 Tonnen Kokain und 46 Tonnen Haschisch. Vor Mallorca machte das Schiff zuletzt im Dezember 2013 Schlagzeilen, als dessen Fahnder in der Operation "Hunt Eagle" einen Schlepper stoppten und an Bord knapp 350.000 geschmuggelte Zigarettenschachteln sicherstellten.

Der Heimathafen der "Fulmar" ist zur Zeit Cádiz. Es gibt Pläne, das Schiff für längere Zeit in den Gewässern um die Balearen-Inseln einzusetzen, um den Drogenschmuggel besser kontrollieren zu können. /tg