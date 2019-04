Der Wetterumschwung auf Mallorca hat begonnen

Da werden sich wohl einige Mallorca-Touristen ärgern, dass sie nicht in Deutschland geblieben sind. Denn während in der Heimat die Sonne zu Ostern lacht, gibt es auf der Insel Sturm, graue Wolken und Regen.

Der Donnerstag (18.4.) zeigt sich noch vergleichsweise freundlich. Hin und wieder scheint noch ein vereinzelter Sonnenstrahl auf die Insel. Doch die meiste Zeit bleibt es bedeckt. Ortsweise kann es zu leichtem Niederschlag kommen. Dieser ist mit Saharasand versetzt. Wenn das Auto nicht dreckig werden soll, sollte es daher drinnen geparkt werden.

Dazu weht ein stürmischer Wind, der das Meer aufpeitscht. An der Westküste gilt daher Warnstufe Gelb. Die Temperaturen bleiben angenehm: 21 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla, 19 Grad in Felanitx und Lluc. In der Nacht kühlt es nur noch auf 13 Grad ab.

Der spanische Wetterdienst Aemet warnt am Freitag auf großen Teilen der Insel mit der Warnstufe Gelb vor Sturm. Die böen sollen bis zu 80 Stundenkilometer schnell wehen. Nur der Norden bleibt verschont. Rund um die Insel herrscht ebenfalls Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs.

Sonst bleibt der Himmel weiter bewölkt. Wieder kommt es zu Schauern, die von Gewitter begleitet werden können. An den Temperaturen ändert sich nichts.

Unverändert geht es am Wochenende weiter. Die Warnstufen gelten auch am Samstag. An der Ostküste erhöht Aemet gar auf Orange.

Erst zur Mitte der kommenden Woche ist langsam Besserung in Sicht. Was Sie bei dem schlechten Wetter trotzdem auf Mallorca unternehmen können, lesen Sie in der Printausgabe der MZ oder im E-Paper. /rp