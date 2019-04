Da nützt der beste Anker nichts: Sturm treibt Yacht an Strand in Cala Mandía

Erste Meldungen der von den heftigen Windböen auf Mallorca verursachten Schäden: In Cala Mandía trieb der Sturm eine große Yacht an den Strand, und in Palma entwurzelte die Böen am Paseo de Sagrera vor Regierungssitz und alter Seehandelsbörse eine Palme.

Laut des Wetteramts Aemet erreichten die Böen am Freitag (19.4.) Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h. Für Samstag gab Aemet die Warnstufe Orange für die Südostküste aus und warnte davor, sich den Wellen zu sehr zu nähern. Für den Rest der Insel gilt die Warnstufe Gelb.

Sehen Sie hier die Wettervorhersage für das Osterwochenende.

In Cala Mandía, an der Südostküste der Insel, trieben Wind und Wellen am Freitagmorgen eine etwa 20 Meter lange Yacht an den Strand. Das konnte auch der vom Kapitän ausgeworfene Anker nicht verhindern.

An der Meerespromenade in Palma, auf Höhe des Restaurants El Pesquero entwurzelten die heftigen Windstöße eine der teils über hundertjährigen Palmen.