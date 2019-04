Toter Urlauber in Hotel an der Playa de Palma gefunden

Todesfall an der Playa de Palma: Ein Urlauber wurde am Freitag (19.4.) tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Die Todesursache ist noch nicht bestätigt. Die Polizei vermutet eine Überdosis an Drogen.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 55-jährigen Norweger. Seine Leiche wurde am Abend entdeckt.

Die Polizei eilte zum Hotel. Da keine Spuren von Gewalt gefunden wurden, gehen die Ermittler von einer Überdosis aus. /rp