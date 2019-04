Feuerwehr löscht nächtlichen Brand in Aufzug in Hotel in Palma de Mallorca

Die Feuerwehr auf Mallorca hat in der Nacht auf Ostermontag (22.4.) einen Brand in einem Hotel in Palma de Mallorca gelöscht. Das Feuer war in einem Panorama-Aufzug ausgebrochen.

Der Brand wurde gegen 3.30 Uhr im Hotel Isla Mallorca im Viertel Son Armadams gemeldet, wie die Feuerwehr per Twitter mitteilt. Der Fahrstuhl befand sich gerade im sechsten Stock, als offenbar der Antrieb in Brand geriet. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden.

Neben Einsatzkräften der Feuerwehr war auch die Ortspolizei vor Ort. Die alarmierten Ambulanzwagen wurden zum Glück nicht gebraucht, verletzt wurde niemand. Das Feuer war gegen 5.20 Uhr gelöscht. /ff